По словам Елены, в 5 часов 24 февраля она очнулась от взрывов. Но поначалу не поняла, что вообще происходит. Об этом украинка рассказала в рамках проекта СВОИ на 24 канале.

Важно Жизнь коротка, надо делать, что хочется, – Елена из Николаева об осуществлении мечты во Львове

Первые взрывы и начало войны в Николаеве

После первых взрывов Елена сначала подумала, что это какие-то учения. Но потом она испытала страх, что начинается что-то серьезное.

Ребенок спал, мы были только вдвоем в квартире. Вдруг сигнализация на машине начала "кричать". Я выключила ее раз, потом снова,

– рассказала Елена.

Тогда женщина зашла в телеграм-каналы и прочла новости. И только тогда Елена поняла, что началась война.

"Она (война – 24 канал) и была в Украине, но как-то немного все утихло", – сказала женщина.

Елена была напугана, что это происходило по всей стране:

То есть все уже дошло до той кризисной точки, когда я поняла, что нужно куда-то уезжать.

– отметила она.

Ранее 24 канал рассказывал, что дом Елены в Николаеве пострадал от обстрела. Ее квартира осталась целой. Женщина мечтает вернуться домой, но привыкает к жизни на Львовщине.

По словам Елены, ей нравится и город, и люди. Также она рассказала о случае во Львове, который ее умилил.

Кстати, сейчас Елена занимается фотографированием. Она познакомилась с основательницей фонда "Другие" Софией Папирник, которая помогла найти работу. Хоть фотоаппарат Елены остался в Николаеве, но откликнулась фотограф Оля Дмитриева и нашла камеру для женщины. Кроме этого Ольга помогает ей совершенствовать навыки.

Как Елена из Николаева воплощает свою мечту во Львове: смотрите видео