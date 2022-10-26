За словами Олени, о 5 годині 24 лютого вона прокинулася від вибухів. Але спочатку не зрозуміла, що взагалі відбувається. Про це українка розповіла у межах проєкту СВОЇ на 24 каналі.

До теми Життя коротке, треба робити, що хочеться, – Олена з Миколаєва про здійснення мрії у Львові

Перші вибухи і початок війни у Миколаєві

Після перших вибухів Олена спочатку подумала, що це якісь навчання. Але потім вона відчула страх, що починається щось серйозне.

Дитина спала, ми були лише удвох у квартирі. Раптом сигналізація на машині почала "кричати". Я вимкнула її раз, потім знову,

– розповіла Олена.

Тоді жінка зайшла в телеграм-канали й прочитала новини. І лише у той момент Олена зрозуміла, що почалася війна.

"Вона (війна – 24 канал) й була в Україні, але якось трішечки все затихло", – сказала жінка.

Олена була налякана, що це відбувалося по всій країні:

Тобто все вже дійшло до тої кризової точки, коли я зрозуміла, що треба кудись виїжджати,

– зазначила вона.

Раніше 24 канал розповідав, що будинок Олени у Миколаєві постраждав від обстрілу. Її квартира залишилася цілою. Жінка мріє повернутися додому, але наразі звикає до життя на Львівщині.

За словами Олени, їй подобається і місто, і люди. Також вона розповіла про випадок у Львові, який її розчулив.

До речі, зараз Олена займається фотографуванням. Вона познайомилася з засновницею фонду "Інші" Софією Папірник, яка допомогла знайти роботу. Хоч фотоапарат Олени залишився у Миколаєві, але відгукнулася фотографиня Оля Дмитрів і знайшла для жінки камеру. Окрім цього, Ольга допомагає їй вдосконалювати навички.

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