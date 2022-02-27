Николаев после ночных обстрелов: местные показали видео
Источник:телеграм "Сегодня"
В ночь на 27 февраля в Николаеве раздавались выстрелы. Местные жители опубликовали видео последствий.
Сейчас ситуация в Николаеве – контролируемая. Техника, которая сейчас находится на территории населенного пункта, принадлежит ВСУ. Об этом утром 27 февраля сообщил городской глава.
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В сети очевидцы опубликовали видео из центра Николаева на нем видно, что дороги усеяны многими обломками, сорван асфальт, выбиты окна в магазинах.
Центр Николаева после обстрелов: смотрите видео
Известно, что ночью 27 февраля в Николаеве работали диверсионно-разведывательные группы врага. Однако ВСУ прочно продолжаются оборону.
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