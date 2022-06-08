Николаев снова обстреливали из "Ураганов" посреди ночи

Ночь на 8 июня в Николаевской области была беспокойной. Враг накрыл Николаев "Ураганами", пытаясь разрушить инфраструктуру и промышленность областного центра.

Как сообщили в Оперативном командовании "Юг", таким образом кафиры продолжают оказывать психологическое давление на мирное население города.

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Отметим, что в Николаевской области в ночь на 8 июня – длилась воздушная тревога. Местные жители слышали взрывы. Сигнал воздушной тревоги на территории Николаевской области раздался около 1:16. Ровно через одну минуту после того, как местным жителям сообщили об отбое предыдущей.

Какая сейчас ситуация на Юге

Украинские Силы обороны продолжают противостоять враждебному нашествию на южном направлении. Враг продолжает ведение боевых действий на занятых рубежах.

Оккупантам не хватает живой силы, поэтому медкомиссии военкоматов в оккупированном Крыму фальсифицируют результаты медосмотров призывников для максимального набора.

Призыв крымчан в ряды русского войска является существенным нарушением международного гуманитарного права и очередным военным преступлением.

В то же время муртады оккупационных властей продолжают продвигать идеи присоединения Херсонской области к России, опасаясь за свою дальнейшую судьбу, поскольку не имеют поддержки местного населения.

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Между тем, в регионе ситуация обостряется ежедневно. Из-за боевых действий повреждено очень много домов и инфраструктуры, в результате обстрелов погибли и тяжело ранены мирные жители, оказание помощи которым осложнено нехваткой лекарств. Стабильно тяжелая ситуация в:

Калиновской,

Великоалександровская,

Высокопольской,

Нововоронцовские территориальные общины, где идут боевые действия.

Выехать и въехать из оккупированной области практически невозможно только через Крым.

Воздушную разведку Николаевщины, в поисках новых мест ударов, враг проводил беспилотным летательным аппаратом "Орлан-10", традиционно метко уничтоженный нашими зенитно-ракетными подразделениями.

В Одесской области, в частности в приграничных с Приднестровьем районах обстановка стабильная и контролируемая.

Корабельная группировка враждебных сил продолжает блокаду судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к атакам – 4 ракетных корабля и подводная лодка, которые оснащены 36 крылатыми ракетами "Калибр".

Угроза ракетных ударов, диверсий и высадки десанта не теряет актуальности, не пренебрегайте сигналами тревог. Учитывайте, что пляжный отдых и купание в заминированном море – двойная опасность в современных условиях. Будьте сознательными и внимательными,

– призывали в Оперативном командовании "Юг".

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