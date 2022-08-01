Взрывы раздались в разных районах Николаева, также сообщают о прилетах на Харьковщине

российские войска в ночь на 1 августа снова начали атаковать Николаев. В разных районах города прогремели мощные взрывы.

Очередную тревогу в Николаевской области объявили в 01.37. Также вскоре начались взрывы и на Харьковщине. Местных жителей просят быть осмотрительными и не покидать укрытия до отбоя тревоги.

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Что известно об атаке Николаева

В сети сообщили, что россияне запускали в сторону Николаева ракеты из оккупированной части Херсона. Также обнародовали видео момента вылета ракеты.

Вылет ракеты на Херсонщине: смотрите видео

Где именно звучали взрывы в Харьковской области

Звуки, похожие на взрывы, слышали как жители Харькова, так и области. Однако в местных телеграмм-каналах пишут, что взрывы были в районе Мерефы. Отбой тревоги в Харьковской области начался в 02:54.

Также были сообщения, что по региону запустили ориентировочно 7 ракет из российской белгородской области. В сети пишут, что одна из них вспыхнула в небе еще над территорией россии.

Накануне был сильнейший обстрел Николаева с начала войны: смотрите видео

Если вы станете свидетелем попадания ракеты или последствий взрыва не делайте никаких фото и видео. Распространение таких материалов может помочь врагу корректировать удар. Также ни в коем случае нельзя распространять информацию о работе противовоздушной обороны, когда об этом не писали на официальных страницах представителей власти. Соблюдение этих правил может спасти десятки жизней. Будьте осторожны и берегите себя.