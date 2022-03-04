Николаев в тройке областей, которые хорошо обороняются, – глава ОВА

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о ситуации в области. По его словам, это один из регионов, где лучше всего удается обороняться от россиян.

Соответствующее сообщение Ким опубликовал в своем телеграмм-канале утром 4 марта. Он пояснил, что сейчас город развертывает новый план обороны, как только завершилось совещание.

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Подробности будут позже

"Трофеев много, хорошо много. Извините, пожалуйста, но подробнее расскажу об этом чуть позже", – отметил глава Николаевской ОВА.

Ситуация в Николаевской области

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на юге враг хочет прорваться в Николаев. До 15 батальонов оккупанты сосредоточили на направлении Николаев – Вознесенск.

Кроме того, Россия начала массово перевозить преступников из временно оккупированного Крыма, чтобы устраивать беспорядок в области.

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