Вчера, 25 марта, возле многоэтажки в Николаеве из-за неосторожного обращения с боеприпасами травмировался мужчина и погибла женщина.

По данным Нацполиции, мужчина за городом нашел снаряды. Он загрузил их в багажник авто. Однако во время выгрузки боеприпасы сдетонировали, в результате чего женщина, которая помогала мужчине, – погибла.

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На место происшествия прибыли специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выяснили, что в результате взрыва травмы получил 50-летний мужчина, а 48-летняя женщина погибла,

– говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований по части второй статьи 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, что большую опасность для людей представляют крупнокалиберные боеприпасы, которые не разорвались после воздушных атак.

Меры безопасности при обнаружении боеприпасов:

Не приближайтесь к подобным находкам.

Объясните детям необходимость быть внимательными и не трогать подозрительные предметы или же опасные боеприпасы.

Об обнаружении подобных находок сообщите в ближайший участок полиции, штаб территориальной обороны или орган власти.

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