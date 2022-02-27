В Николаеве объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Николаеве. Мэр города призвал жителей немедленно уйти в укрытия.

В Николаеве загудели сирены около 12:45 27 февраля. Как только звучит тревога, горожане сразу должны пойти в ближайшее укрытие с "тревожным рюкзаком".

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Воздушная тревога, все в укрытие!,

– написал мэр Александр Сенкевич.

В то же время местным следует сохранять спокойствие, отключить свет и газ. Об опасности стоит уведомить также людей с инвалидностью и помочь им перейти в укрытие.

Оставаться там нужно до следующего сигнала сирены. Он означает отбой воздушной тревоги.

По состоянию на 12:54 мэр добавил: "Николаевцы, оставайтесь дома! Есть около часа. Воздушная тревога возможна около 14:00".

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