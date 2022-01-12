В Николаеве пассажиров маршрутки возил пьяный водитель

Патрульные остановили в Николаеве маршрутку, потому что ее водитель нарушил правила дорожного движения. Выяснилось, он возил пассажиров в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители поймали водителя, который ездил пьяным, 11 января в Николаеве на улице Генерала Карпенко.

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Водитель маршрутки пьяным возил пассажиров

Все началось с того, что инспекторы отдела безопасности дорожного движения остановили маршрутку Volkswagen за нарушение правил дорожного движения.

Во время проверки документов стражи порядка заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти алкотест на месте происшествия. Результат составил 0,75 промилле, что почти в 4 раза превышает допустимую норму.

Мужчину отстранили от работы

Патрульные отстранили водителя от управления маршруткой. В отношении него составили административные материалы по статье об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Саму маршрутку патрульные передали ответственному лицу перевозчика.

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Во Львове 11 января пьяный мужчина за рулем Daewoo Lanos влетел в многоэтажку. Патрульные установили, что в 2020 году его лишили водительского удостоверения.

Отрывок из сообщения патрульной полиции Николаевской области:

Сегодня, примерно в 16 часов, инспекторы отдела безопасности дорожного движения УПП в Николаевской области остановили маршрутку Volkswagen за нарушение правил дорожного движения, который осуществлял перевозку пассажиров. Произошло это на улице Генерала Карпенко.

Во время проверки документов стражи порядка заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке на месте происшествия с помощью прибора Драгер. Результат теста составил 0,75 промилле, что почти в 4 раза превышает допустимую норму.

Патрульные отстранили водителя от управления и составили в отношении него административные материалы.