В результате инцидента водители оказались в больнице. Также пострадали еще 2 пассажира маршрутки, но их не госпитализировали.

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Фура заблокировала маршрутку

Сперва оба водителя сигналили друг другу, однако водитель фуры решил действовать радикальнее. Он заблокировал маршрутку на остановке, подошел к двери водителя и разбрызгал перцовый газ.

Пассажиры маршрутки возмутились действиями водителя фуры, поэтому напали на него. Тот пытался спрятаться в кабине своего транспорта, однако разъяренные люди нашли его и там. Драку смогла прекратить только полиция, прибывшая на место инцидента.

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Как результат у водителя маршрутки ожоги глаз и слизистых оболочек носа и рта, а у водителя фуры травмы и возможное сотрясение мозга. Сейчас идет следствие.

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