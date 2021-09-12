В результате инцидента водители оказались в больнице. Также пострадали еще 2 пассажира маршрутки, но их не госпитализировали.
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Фура заблокировала маршрутку
Сперва оба водителя сигналили друг другу, однако водитель фуры решил действовать радикальнее. Он заблокировал маршрутку на остановке, подошел к двери водителя и разбрызгал перцовый газ.
Пассажиры маршрутки возмутились действиями водителя фуры, поэтому напали на него. Тот пытался спрятаться в кабине своего транспорта, однако разъяренные люди нашли его и там. Драку смогла прекратить только полиция, прибывшая на место инцидента.
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Как результат у водителя маршрутки ожоги глаз и слизистых оболочек носа и рта, а у водителя фуры травмы и возможное сотрясение мозга. Сейчас идет следствие.
Последние инциденты в маршрутках
- В Днепре ребенок получил ожоги в маршрутке из-за того, что был открыт радиатор. Городские власти это отрицают.
- В Киеве в маршрутке рассыпался стеклянный люк и травмировал не менее 2 пассажирок. Водитель отказался остановиться и оказать им медицинскую помощь.
- В Запорожье водитель маршрутки избил 82-летнего мужчину, который пытался зайти в транспорт с сумкой. Его уволили на следующий же день.