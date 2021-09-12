У результаті інциденту водії опинилися у лікарні. Також постраждали ще 2 пасажирів маршрутки, але їх не госпіталізували.

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Фура заблокувала маршрутку

Спершу обидва водії сигналили одне одному, однак керманич фури вирішив діяти радикальніше. Він заблокував маршрутку на зупинці, підійшов до дверей водія і розбризкав перцевий газ.

Пасажири маршрутки обурилися діям водія фури, тому напали на нього. Той намагався сховатися у кабіні свого транспорту, однак розлючені люди знайшли його і там. Бійку змогла припинити лише поліція, яка прибула на місце інциденту.

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Як результат у водія маршрутки опіки очей та слизових оболонок носа й рота, а у водія фури травми та можливий струс мозку. Наразі триває слідство.

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