Причиною агресії водія стала нібито велика сумка чоловіка, який намагався зайти в маршрутку. Інші пасажири викликали поліцію.

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Водія звільнили

Поліція затримала водія маршрутки за підозрою в нанесенні легких тілесних ушкоджень. Однак остаточно злочин кваліфікують після того, коли 82-річний потерпілий пройде усі необхідні обстеження для визначення ступеня важкості травм.

Фірма, в якій працював горе-водій, уже звільнила його. На нього чекає кримінальна відповідальність.

За свій вчинок водій маршрутки може отримати штраф у розмірі від 850 до 1 700 гривень, громадські або виправні роботи, до 6 місяців ув'язнення або обмеження волі до 2 років.

Зверніть увагу! У поліції закликали повідомляти за номером 102 про будь-яке свавілля водіїв громадського транспорту, зокрема щодо людей, які мають право на пільговий проїзд (пенсіонерів, ветеранів АТО та інших).

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