Причиной агрессии водителя стала якобы большая сумка мужчины, который пытался зайти в маршрутку. Другие пассажиры вызвали полицию.
Напомним "Задолбал уже": в Запорожье маршрутчик ударил пенсионера дверью по голове
Водителя уволили
Полиция задержала водителя маршрутки по подозрению в нанесении легких телесных повреждений. Однако окончательно преступление квалифицируют после того, когда 82-летний мужчина пройдет все необходимые обследования для определения степени тяжести травм.
Фирма, в которой работал горе-водитель, уже уволила его. Его ждет уголовная ответственность.
За свой поступок водитель маршрутки может получить штраф в размере от 850 до 1 700 гривен, общественные или исправительные работы, до 6 месяцев тюрьмы или ограничение свободы до 2 лет.
Последние конфликты в маршрутках
- 28 августа 2021 года в Днепре ребенок получил ожоги в маршрутке из-за того, что прикоснулся к радиатору, который был открытым. Мэрия все отрицает.
- 30 августа 2021 года в Киеве в маршрутке рассыпался стеклянный люк. Обломки травмировали по меньшей мере 2 пассажирок, но водитель отказался остановиться и оказать им медицинскую помощь.
- 3 сентября суд во Львове освободил от наказания мужчину, который еще в декабре 2020 года напал на пассажира пригородной маршрутки и нанес ему 6 ударов ножом.