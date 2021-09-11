Причиной агрессии водителя стала якобы большая сумка мужчины, который пытался зайти в маршрутку. Другие пассажиры вызвали полицию.

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Водителя уволили

Полиция задержала водителя маршрутки по подозрению в нанесении легких телесных повреждений. Однако окончательно преступление квалифицируют после того, когда 82-летний мужчина пройдет все необходимые обследования для определения степени тяжести травм.

Фирма, в которой работал горе-водитель, уже уволила его. Его ждет уголовная ответственность.

За свой поступок водитель маршрутки может получить штраф в размере от 850 до 1 700 гривен, общественные или исправительные работы, до 6 месяцев тюрьмы или ограничение свободы до 2 лет.

Обратите внимание! В полиции призвали сообщать по номеру 102 о любом произволе водителей общественного транспорта, в частности в отношении людей, имеющих право на льготный проезд (пенсионеров, ветеранов АТО и других).

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