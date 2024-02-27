В результате инцидента одна полоса движения временно перекрыта, что затрудняет проезд по этому участку. Об этом сообщает местная власть.

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Что известно

27 февраля в 20:43 городской голова Николаева сообщил, что на дамбе Варваровского моста перевернулся грузовик с дизтопливом.

Он отметил, что одна из полос движения сейчас перекрыта, поэтому движение по этому участку затруднено.

На месте работает патрульная полиция. Также туда направляется 10 взвод ГСЧС – будут обрабатывать загрязненную поверхность спецсредствами,

– добавил Сенкевич.

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