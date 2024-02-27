Внаслідок інциденту одна смуга руху тимчасово перекрита, що ускладнює проїзд цією ділянкою. Про це повідомляє місцева влада.

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Що відомо

27 лютого о 20:43 міський голова Миколаєва повідомив, що на дамбі Варварівського мосту перевернулась вантажівка з дизпаливом.

Він зазначив, що одна зі смуг руху наразі перекрита, тому рух цією ділянкою ускладнений.

На місці працює патрульна поліція. Також туди прямує 10 взвод ДСНС – будуть обробляти забруднену поверхню спецзасобами,

– додав Сєнкевич.

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