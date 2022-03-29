В Николаеве появится Мариупольская улица вместо Московской
29 марта 2022 , 20:08Читати новину українською
Источник:Мариупольский городской совет
Городской голова Александр Сенкевич принял решение о том, что в Николаеве изменят улицу Московскую на Мариупольскую. Таким образом, город поддерживает блокадный Мариуполь.
Вместо Московской в Николаеве теперь появится новая – Мариупольская.
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Мэр города Александр Сенкевич уже принял такое решение, сообщил советник городского головы Иван Смиренский.
Уверен, она станет украшением свободного Николаева, а процветающий Мариуполь будет настоящей гордостью независимой Украины,
– сообщил советник мэра.
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