Замість Московської в Миколаєві тепер з'явиться нова – Маріупольська.
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Мер міста Олександр Сєнкевич вже ухвалив таке рішення, повідомив радник міського голови Іван Смиренський.
Впевнений, вона стане окрасою вільного Миколаєва, а Маріуполь, що процвітає, буде справжньою гордістю незалежної України,
– повідомив радник мера.
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