Очевидцы сняли фэшн-шоу на видео. На опубликованном фрагменте видно, как модель в синем платье выходит прямо из дверей горсовета.
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Показ мод в Николаеве
За дефиле моделей возле городского совета Николаева наблюдала целая толпа. Импровизированный подиум перед входом в здание огородили красно-белой лентой.
На опубликованном видео видна девушка в синем платье, которая выходит из центральных дверей мэрии под громкую музыку. Кроме того, дефиле моделей транслировали также на экране. Его прикрепили у входа в городской совет Николаева.
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