В Николаеве после ночи все спокойно, – мэр города

28 февраля 2022 , 08:05
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Источник:

фейсбук Александра Сенкевича

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что ситуация в городе спокойная. Ночью были бои, но украинские защитники были готовы к этому.

Вечером 27 февраля стало известно, что со стороны Херсона на Николаев двинулись российские военные. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что там ждут "гостей".

Ждем "гостей", – Николаевщина готовится к обороне

Тогда же Виталий Ким рассказал о том, какие сигналы используют оккупанты:

  • Белая ракета – приготовиться к выходу.
  • Две белые ракеты – старт.
  • Желтая – преграда.
  • Красная – стоп, разворот домой.

Добавим, что уже 5 сутки войска Путина не прекращают попыток пробить оборону 24-й отдельной бригады имени короля Даниила. Но благодаря артиллерии королевской бригаде удается успешно отражать атаки батальонно-тактических групп еще на подступах.

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Автор: Марія Бондар