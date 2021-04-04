В Николаеве работники рынка вышли на работу в карантин и прогнали полицию: фото
В Николаеве утром 4 апреля работники рынка "Колос" вышли на работу, несмотря на красную карантинную зону. Работу рынка пыталась заблокировать полиция, но работники рынка прогнали их.
Источник:"Новости N"
Что произошло в Николаеве
Несколько десятков правоохранителей заблокировали все входы на рынок "Колос" около 9:00 утра. Они не пропускали ни продавцов, ни покупателей.
Важно В Николаеве и Запорожье с 3 апреля заработал жесткий карантин: перечень ограничений
Несмотря на это несколько киосков продолжали работать. Продавцы утверждали, что они работают на вынос. Протоколы о нарушении карантинных ограничений на них не составляли.
Издание отмечает, что на противоположной стороне проспекта Мира расположен еще один рынок. Он продолжал работать, а полиция не вмешивалась.
Предприниматели прогнали полицию
Впоследствии правоохранителей встретили протестующие из-за карантина, пишет "НикВести". Они заявили, что на рынке количество людей намного меньше чем в супермаркетах. Протестующие пожаловались, что вынуждены оплачивать 100% за аренду торговых мест на рынке и перечислять в полном объеме налоги в бюджет.
Работники рынка требовали, чтобы к ним приехал мэр Николаева Александр Сенкевич или председатель ОГА Виталий Ким.
По словам представителя предпринимателей адвоката Андрея Толпекина, торговцы готовы обсуждать формат дальнейшего взаимодействия с чиновниками, но на присутствие полиции на рынке "будут реагировать жестко".
После часа общения чиновники и полиция покинули территорию рынка, а торговцы продолжили работу.
Полиция приехала на рынок "Колос" / Фото "Новости N"
Ситуация с коронавирусом в Николаеве
- С 27 марта в городе начали действовать ограничения красной зоны.
- Кроме того, местные власти ограничили работу общественного транспорта. Он будет работать по графику: с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00.
- Кстати, для проезда надо обязательно иметь документы, идентифицирующие личность.
- Если ситуация с коронавирусом не улучшится, то с 10 апреля транспорт могут полностью запретить.
- Все торговые ярмарки и уличные площадки в Николаеве закрыли.
- Школьников перевели на дистанционное обучение.
- За сутки 3 апреля коронавирусом в Николаеве заразились 386 человек, а 130 – вакцинировались от COVID-19.
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