В Николаеве утром 4 апреля работники рынка "Колос" вышли на работу, несмотря на красную карантинную зону. Работу рынка пыталась заблокировать полиция, но работники рынка прогнали их.

Что произошло в Николаеве

Несколько десятков правоохранителей заблокировали все входы на рынок "Колос" около 9:00 утра. Они не пропускали ни продавцов, ни покупателей.

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Несмотря на это несколько киосков продолжали работать. Продавцы утверждали, что они работают на вынос. Протоколы о нарушении карантинных ограничений на них не составляли.

Издание отмечает, что на противоположной стороне проспекта Мира расположен еще один рынок. Он продолжал работать, а полиция не вмешивалась.

Предприниматели прогнали полицию

Впоследствии правоохранителей встретили протестующие из-за карантина, пишет "НикВести". Они заявили, что на рынке количество людей намного меньше чем в супермаркетах. Протестующие пожаловались, что вынуждены оплачивать 100% за аренду торговых мест на рынке и перечислять в полном объеме налоги в бюджет.

Работники рынка требовали, чтобы к ним приехал мэр Николаева Александр Сенкевич или председатель ОГА Виталий Ким.

По словам представителя предпринимателей адвоката Андрея Толпекина, торговцы готовы обсуждать формат дальнейшего взаимодействия с чиновниками, но на присутствие полиции на рынке "будут реагировать жестко".

После часа общения чиновники и полиция покинули территорию рынка, а торговцы продолжили работу.

Полиция приехала на рынок "Колос" / Фото "Новости N"

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