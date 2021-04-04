Миколаївські поліцейські зранку 4 квітня намагалися заблокувати роботу ринку "Колос". Однак розлючені підприємці продовжили роботу попри те, що місто перебуває у червоній зоні.

Що трапилася у Миколаєві

Кілька десятків правоохоронців заблокували всі входи на ринок "Колос" близько 9 години ранку. Вони не пропускали ні продавців, ні покупців.

Важливо У Миколаєві та Запоріжжі з 3 квітня запрацював жорсткий карантин: перелік обмежень

Попри це кілька кіосків продовжували працювати. Продавці стверджували, що вони працюють на винос. Протоколи про порушення карантинних обмежень щодо них не складали.

Видання зазначає, що на протилежному боці проспекту Миру розташований ще один ринок. Він продовжував працювати, а поліція не втручалася.

Підприємці прогнали поліцію

Згодом правоохоронців зустріли підприємці, які протестують через карантин, пише "НикВести". Вони заявили що на ринку кількість людей є набагато меншою ніж в супермаркетах. Протестувальники поскаржилися, що змушені оплачувати 100% за оренду торгових місць на ринку і перераховувати у повному обсязі податки в бюджет.

Працівники ринку вимагали, щоб до них приїхав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич або голова ОДА Віталій Кім.

За словами представника підприємців адвоката Андрій Толпекіна, торгівці готові обговорювати формат подальшої взаємодії з чиновниками, але на присутність поліції на ринку "реагуватимуть жорстко".

Після години спілкування чиновники і поліція покинули територію ринку, а торговці продовжили роботу.

Поліція приїхала на ринок "Колос" / Фото "Новини N"

Ситуація з коронавірусом у Миколаєві