В Николаеве раздается воздушная тревога

В Николаевской области по состоянию на 16:36 6 марта раздается воздушная тревога. В небе заметили вражеский самолет.

Людей просят немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Это правило – спасает жизнь.

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Внимание! Повторная воздушная тревога! Вражеский самолет,

– говорится в сообщении.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!