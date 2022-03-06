В Николаеве раздается воздушная тревога
6 марта 2022 , 16:40Читати новину українською
Источник:Суспильне
В Николаевской области по состоянию на 16:36 6 марта раздается воздушная тревога. В небе заметили вражеский самолет.
Людей просят немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Это правило – спасает жизнь.
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Внимание! Повторная воздушная тревога! Вражеский самолет,
– говорится в сообщении.
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