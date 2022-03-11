В Николаеве россияне стреляют по гражданским объектам: уже пострадали котельная, кафе и авто

В Николаеве российские оккупанты беспорядочно обстреливают гражданские постройки. Захватчики обстреляли квартиру, кафе и легковой автомобиль. В результате обстрелов ранен мужчина.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что оккупанты беспорядочно обстреливают жилые кварталы. Пока данных о погибших нет.

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Оккупанты успели обстрелять местную котельную, дом и автомобиль. Также сообщается, что 1 человек ранен – у мужчины рана от обломка снаряда.

По словам Виталия Кима, россияне стреляли без разбора, не прицеливаясь.

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