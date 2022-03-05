В Николаеве танки оккупантов пошли на аэропорт: объявлена тревога
5 марта 2022 , 12:10Читати новину українською
Источник:телеграм Виталия Кима
В Николаеве 5 марта около 12:00 танки оккупантов пошли на аэропорт. В городе объявили воздушную тревогу.
Новость сообщил Виталий Ким – глава Николаевской ОВА. Он заявил, что враг двинулся на Кульбакинский аэропорт.
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Пришел сигнал, что танки пошли на Кульбакинский аэропорт. Тревога,
– написал Ким.
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