В Николаеве танки оккупантов пошли на аэропорт: объявлена тревога

В Николаеве 5 марта около 12:00 танки оккупантов пошли на аэропорт. В городе объявили воздушную тревогу.

Новость сообщил Виталий Ким – глава Николаевской ОВА. Он заявил, что враг двинулся на Кульбакинский аэропорт.

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Пришел сигнал, что танки пошли на Кульбакинский аэропорт. Тревога,

– написал Ким.

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