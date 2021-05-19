Злоумышленники пытались привезти рекордную партию контрабанды, спрятав ее под цемент и гипс. Контрабанда прибыла в Украину иностранным судном.
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Товара было на 13 тонн
Сейчас успели разгрузить и проверить половину груза. Выгрузку и осмотр приостановили из-за ухудшения погоды.
Общий вес товара составляет 13 тонн, а сумму определят уже после перерасчета.
На корабле были автозапчасти, обувь, спортивные костюмы, купальники, духи и др.
Следственные действия продолжаются
Правоохранители продолжают следственные действия и устанавливают людей, причастных к незаконной схеме.
Контрабанда в Украине: последние новости
- В мае в аэропорту "Борисполь" задержали иностранца из Латинской Америки. Он перевозил кокаин на сумму 11,5 миллиона гривен.
- Украинец пытался перевезти в Польшу 14 килограммов пиявок, которые спрятал в мешки. Водитель задекларировал их как дождевых червей для рыбалки.
- Украинские пограничники заметили перемещение неизвестных людей возле границы с Россией. Затем правоохранители нашли там пакеты с 4 парашютами.
- В аэропорту "Борисполь" 29 апреля задержали мужчину, который наглотался кокаина перед вылетом. Почти через сутки после этого все контрабандные товары у него изъяли.