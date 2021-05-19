Злоумышленники пытались привезти рекордную партию контрабанды, спрятав ее под цемент и гипс. Контрабанда прибыла в Украину иностранным судном.

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Товара было на 13 тонн

Сейчас успели разгрузить и проверить половину груза. Выгрузку и осмотр приостановили из-за ухудшения погоды.

Общий вес товара составляет 13 тонн, а сумму определят уже после перерасчета.

На корабле были автозапчасти, обувь, спортивные костюмы, купальники, духи и др.

Следственные действия продолжаются

Правоохранители продолжают следственные действия и устанавливают людей, причастных к незаконной схеме.

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