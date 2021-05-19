Зловмисники намагались привезти рекордну партію контрабанди, заховавши її під цемент та гіпс. Контрабанда прибула в Україну іноземним судном
До теми У Миколаєві виявили рекордну партію контрабанди: лише вивантаження зайняло понад день
Товару було на 13 тонн
Наразі встигли розвантажити та перевірити половину вантажу. Вивантаження та огляд призупинили через погіршення погоди.
Загальна вага товару становить 13 тонн, а суму визначать вже після перерахунку.
На кораблі були автозапчастини, взуття, спортивні костюми, купальники, парфуми тощо.
Слідчі дії тривають
Правоохоронці продовжують слідчі дії та встановлюють людей, причетних до незаконної оборудки.
Контрабанда в Україні: останні новини
- У травні в аеропорту "Бориспіль" затримали іноземця з Латинської Америки. Він перевозив кокаїн на суму 11,5 мільйона гривень.
- Українець намагався перевезти до Польщі 14 кілограмів п'явок, які сховав у мішки. Водій задекларував їх як дощових черв'яків для риболовлі.
- Українські прикордонники помітили переміщення невідомих людей біля кордону з Росією. Потім правоохоронці знайшли там пакети з 4 парашутами.
- В аеропорту "Бориспіль" 29 квітня затримали чоловіка, який наковтався кокаїну перед вильотом. Майже через добу після цього всі контрабандні товари у нього вилучили.