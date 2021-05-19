Зловмисники намагались привезти рекордну партію контрабанди, заховавши її під цемент та гіпс. Контрабанда прибула в Україну іноземним судном

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Товару було на 13 тонн

Наразі встигли розвантажити та перевірити половину вантажу. Вивантаження та огляд призупинили через погіршення погоди.

Загальна вага товару становить 13 тонн, а суму визначать вже після перерахунку.

На кораблі були автозапчастини, взуття, спортивні костюми, купальники, парфуми тощо.

Слідчі дії тривають

Правоохоронці продовжують слідчі дії та встановлюють людей, причетних до незаконної оборудки.

Контрабанда в Україні: останні новини