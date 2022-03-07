В Николаеве трривога – все в укрытие

В Николаеве объявили воздушную тревогу. Всех жителей города призвали немедленно пройти в укрытие.

Тревогу объявили примерно в 15:10, сообщает 24 канал.

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Жителям Николаева необходимо находиться в безопасном месте, пока не поступит сообщения об отбое тревоги. Это правило спасает жизни.

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