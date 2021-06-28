В Николаеве вандалы подожгли технику, которая ремонтировала мост: видео пожара

В ночь на 28 июня в Николаеве неизвестные злоумышленники подожгли дорожную технику, которая ремонтировала Варваровский мост. Полиция возбудила уголовное дело, вандалам грозит заключение до 10 лет.

К полицейским сообщение о том, что по улице Веселиновская в микрорайоне Варваровка горит техника для ремонта дорог, поступило 28 июня, примерно в 2:00.

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Неизвестные подожгли технику, которая ремонтирует мост

По словам охранника, к месту расположения дорожно-строительной техники подошли 3 неизвестных человека. В руках у них были пластиковые емкости. Злоумышленники облили неизвестной смесью автомобиль для фрезерования марки Wirtgen и подожгли его.

Однако, увидев охранника, скрылись с места инцидента.



В Николаеве из-за поджога горела техника для ремонта моста / Фото ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар

Возгорание в 2:21 ликвидировали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Осмотрев место происшествия, следственно-оперативная группа изъяла фрагменты горения автомобиля, а также емкости, в одной из которых было неизвестное вещество.

Все найденное полицейские направили на экспертизу.

Следователи квалифицировали событие по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном путем поджога. Вандалам грозит заключение сроком до 10 лет.

Сейчас следователи проводят расследование, а оперативники устанавливают причастных к преступлению.



Спасателям удалось потушить возгорание / Фото ГСЧС

В Николаеве неизвестные подожгли технику для ремонта моста: видео