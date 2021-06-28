До поліцейських повідомлення про те, що по вулиці Веселинівській у мікрорайоні Варварівка горить техніка для ремонту доріг, надійшло 28 червня, приблизно о 2:00.

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Невідомі підпалили техніку, яка ремонтує міст

Зі слів охоронця, до місця розташування дорожньо-будівельної техніки підійшли 3 невідомих людей. У руках вони мали пластикові місткості. Зловмисники облили невідомою сумішшю автомобіль для фрезування марки Wirtgen та підпалили його.

Однак, побачивши охоронця, втекли з місця інциденту.



У Миколаєві через підпал горіла техніка для ремонту моста / Фото ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу

Займання о 02:21 ліквідували співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Оглянувши місце події, слідчо-оперативна група вилучила фрагменти горіння автомобіля, а також місткості, в одній з яких була невідома речовина.

Усе знайдене поліцейські направили на експертизу.

Слідчі кваліфікували подію за статтею про умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Вандалам загрожує ув'язнення терміном до 10 років.

Наразі слідчі проводять розслідування, а оперативники встановлюють причетних до злочину.



Рятувальникам вдалося загасити займання / Фото ДСНС

У Миколаєві невідомі підпалили техніку для ремонту моста: відео