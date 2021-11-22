В Николаеве водитель троллейбуса из-за порванных денег избила беременную

Водитель троллейбуса в Николаеве несколько раз ударила беременную пассажирку. Конфликт вспыхнул из-за порванных денег.

Неприятный инцидент недавно произошел в троллейбусе №6. Об этом свидетельствует приговор местного суда.

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Конфликт из-за порванных денег

Женщина с сыном зашла в троллейбус на остановке "Блинная". Водитель возмутилась из-за того, что пассажирка якобы оплатила проезд порванными деньгами. Она начала нецензурно выражаться. После этого пассажирка сменила 5 гривен на 50.

Однако это не остановило разъяренного водителя – она бросила остальное женщине прямо в лицо. Талон на проезд упал в кабину водителя, пассажирка переступила порог, чтобы поднять его.

Водитель избила пассажирку

Тогда водитель остановила троллейбус, открыла переднюю дверь, вышла из кабины и начала тащить женщину за куртку, выталкивая ее из салона. Потерпевшая кричала, что беременна. Однако водитель дважды ударила ее в плечо и один раз в живот.

После инцидента потерпевшая плохо себя чувствовала, поэтому пошла к гинекологу. Дежурный врач заявил, что в отделение женщина поступила на 11 – 12 неделе беременности. У нее была угроза выкидыша.

Полиция открыла дело

Полицейские открыли уголовное производство по статье об "умышленном нанесении ударов, которые нанесли физическую боль без телесных повреждений".

Водитель своей вины не признала. Более того, она отметила, что пострадавшая выдумала инцидент. Районный суд назначил ей наказание в виде штрафа 850 гривен.