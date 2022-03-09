В Николаеве – воздушная опасность
9 марта 2022 , 11:48Читати новину українською
Источник:Николаевская ОВА
В Николаеве сообщили о воздушной опасности. Всем следует пройти в укрытие.
По информации мэра Николаева Александра Сенкевича, из города открыт только один путь – в Одессу. Враги очень близко на подходе к областному центру.
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Однако украинские защитники эффективно дают отпор оккупантам. Так, 8 марта удалось выбить их из аэропорта и даже взять некоторые военные трофеи.
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