Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что специалисты МКП "Николаевводоканал" постепенно подают в город воду. Сообщается, что по состоянию на 6:00 возобновлено электроснабжение насосных станций.

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В Николаеве не было воды из-за аварии

По его словам, на заполнение системы нужно время. Сенкевич отметил, что во избежание гидравлических ударов сначала спускают воздух с сети, а затем наполняют водой.

Николаев в ноябре остался без воды из-за аварии на водопроводе. В "Николаевводоканал" обнаружили полностью разрушенные шесть метров железобетонной трубы. Учитывая безопасность, ремонтные бригады работали только днем.

Отметим, что об аварии на водопроводной сети в Николаеве сообщалось 8 и 9 ноября. Поэтому по некоторым адресам не было воды.

В Николаеве систематическая проблема с водой

В Николаеве более 50% воды утекает в землю из-за постоянных порывов и аварий в сети. 12 апреля из-за перебитого россиянами водопровода "Днепр – Николаев" город остался без централизованного водоснабжения.

Через месяц его восстановили, но в кранах течет исключительно техническая вода из реки Южный Буг, которая из-за своей солености разъедает трубопровод. Анализ воды в системе водоснабжения Николаева доказал ее непригодность к употреблению.

Российские оккупационные войска, как сообщало BBC, намеренно взорвали водопровод в Николаеве, в результате чего в домах местных жителей уже полгода нет чистой питьевой воды.

В "Николаевводоканал" 14 ноября сообщили, что начали ремонт водопровода "Днепр – Николаев".

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