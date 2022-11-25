Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що фахівці МКП "Миколаївводоканал" поступово подають у місто воду. Повідомляється, що станом на 6:00 відновлено електропостачання до насосних станцій.

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У Миколаєві не було води через аварію

За його словами, на заповнення системи потрібен час. Сєнкевич зазначив, що для уникнення гідравлічних ударів спочатку спускають повітря з мережі, а потім наповнюють водою.

Миколаїв у листопаді залишився без води через аварію на водогоні. У "Миколаївводоканалі" виявили вщент зруйновані шість метрів залізобетонної труби. Зважаючи на безпеку, ремонтні бригади працювали лише вдень.

Зазначимо, що про аварію на водопровідній мережі в Миколаєві повідомлялося 8 та 9 листопада. Через це за деякими адресами не було води.

У Миколаєві систематичні проблеми з водою

У Миколаєві понад 50% води витікає в землю через постійні пориви й аварії в мережі. 12 квітня через перебитий росіянами водогін "Дніпро – Миколаїв" місто залишилося без централізованого водопостачання.

Через місяць його відновили, але у кранах тече виключно технічна вода з річки Південний Буг, яка через свою солоність роз'їдає трубопровід. Аналізи води у системі водопостачання Миколаєва довели її непридатність до вживання.

Російські окупаційні війська, як повідомляло BBC, навмисно підірвали водопровід в Миколаєві, внаслідок чого в будинках місцевих жителів вже пів року немає чистої питної води.

У "Миколаївводоканалі" 14 листопада повідомили, що розпочали ремонт водогону "Дніпро – Миколаїв".

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