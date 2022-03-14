В Николаеве за день нашли 8 кассетных боевых элементов
14 марта 2022 , 20:58Читати новину українською
Источник:телеграм ГСЧС Украины
Сегодня, 14 марта, в течение дня группой пиротехнических работ Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области было обнаружено 8 кассетных боевых элементов.
Такую информацию сообщили в телеграм-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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В общей сложности было осуществлено 41 привлечение в городе Николаев.
Группа пиротехников изъяли 10 взрывоопасных предметов, из которых 8 кассетных боевых элементов и 2 противотанковые мины ТМ-62.
Фото найденных боеприпасов:
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