В Николаеве жителям города будут раздавать хлеб: по буханке на семью
В Николаеве жителям города будут раздавать хлеб. В частности по буханке на семью
Выдачу хлеба организуют с 16 апреля. Об этом 15 апреля сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
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В Николаеве людям будут раздавать по хлебу
С завтрашнего дня (говорится о 16 апреля – 24 канал) в Николаеве будем раздавать жителям города хлеб. Это помогли нам организовать наши волонтеры,
– сообщил Сенкевич.
Мэр объяснил, что в течение 2 месяцев местный хлебзавод будет выпекать 8900 буханок хлеба. Известно, что:
- 8000 – будут раздавать в Николаеве;
- 600 – в Галицыновской общине;
- 300 – в Воскресенской.
"Одна буханка хлеба – на одну семью. Спасибо Всемирной продовольственной программе от ООН за финансирование такого важного дела. И спасибо ГО "Тарелка" за координацию программы в нашем городе", – заметил Александр Сенкевич.
Политик заверил, что хлеб начнут раздавать в 12 часов. Известны также адреса раздачи:
Заводской район:
- улица Озерная, 21 – библиотека;
- улица Кузнецкая, 1/2 – библиотека;
- улица Кузнецкая, 83 – городской терцентр соцобслуживания;
- улица Гарнизонная, 10А – В.Корениха, детский сад №147;
- улица Ольшанского, 13Б – М. Корениха, Центр развития микрорайона.
Ингульский район:
- улица 12 Продольная, 50А – городской терцентр соцобслуживания;
- улица Мира, 25А – библиотека;
- улица Театральная, 1 – ДК "Молодежный";
- улица Космонавтов, 140/3 – библиотека.
Корабельный район:
- проспект Богоявленский, 301/2 – городской терцентр соцобслуживания;
- проспект Богоявленский, 314 – администрация Корабельного района;
- улица Зои Космодемьянской, 12А – Широкая Балка, детский сад №131;
- улица Знаменская, 5а – Кульбакино, детский сад №130;
- улица Попеля, 79 – Балабановка, детский сад №138.
Центральный район:
- улица Шевченко, 19 – городской терцентр соцобслуживания;
- улица Матросова, 2 – Варваровка, ООШ №61;
- улица Веселиновская, 23 – Варваровка, ЦКД "Луч";
- улица Никольская, 54 – Выставочный зал;
- переулок Парусный, 11/1 – библиотека;
- проспект Героев Украины, 53 – библиотека;
- улица Архитектора Старова, 6/11;
- улица Втората, 34 – Терновка, детский сад №112;
- улица Илька Борщака, 5;
- улица Матвеевская, 1 – Матвеевский БК;
- улица Курчатова, 22 – Матвеевка, детский сад №99.
Воскресенское
- улица Центральная, 72
Галициново
- Центральная улица 1.
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