В Николаеве жителям города будут раздавать хлеб: по буханке на семью

В Николаеве жителям города будут раздавать хлеб. В частности по буханке на семью

Выдачу хлеба организуют с 16 апреля. Об этом 15 апреля сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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В Николаеве людям будут раздавать по хлебу

С завтрашнего дня (говорится о 16 апреля – 24 канал) в Николаеве будем раздавать жителям города хлеб. Это помогли нам организовать наши волонтеры,

– сообщил Сенкевич.

Мэр объяснил, что в течение 2 месяцев местный хлебзавод будет выпекать 8900 буханок хлеба. Известно, что:

8000 – будут раздавать в Николаеве;

600 – в Галицыновской общине;

300 – в Воскресенской.

"Одна буханка хлеба – на одну семью. Спасибо Всемирной продовольственной программе от ООН за финансирование такого важного дела. И спасибо ГО "Тарелка" за координацию программы в нашем городе", – заметил Александр Сенкевич.

Политик заверил, что хлеб начнут раздавать в 12 часов. Известны также адреса раздачи:

Заводской район:

улица Озерная, 21 – библиотека;

улица Кузнецкая, 1/2 – библиотека;

улица Кузнецкая, 83 – городской терцентр соцобслуживания;

улица Гарнизонная, 10А – В.Корениха, детский сад №147;

улица Ольшанского, 13Б – М. Корениха, Центр развития микрорайона.

Ингульский район:

улица 12 Продольная, 50А – городской терцентр соцобслуживания;

улица Мира, 25А – библиотека;

улица Театральная, 1 – ДК "Молодежный";

улица Космонавтов, 140/3 – библиотека.

Корабельный район:

проспект Богоявленский, 301/2 – городской терцентр соцобслуживания;

проспект Богоявленский, 314 – администрация Корабельного района;

улица Зои Космодемьянской, 12А – Широкая Балка, детский сад №131;

улица Знаменская, 5а – Кульбакино, детский сад №130;

улица Попеля, 79 – Балабановка, детский сад №138.

Центральный район:

улица Шевченко, 19 – городской терцентр соцобслуживания;

улица Матросова, 2 – Варваровка, ООШ №61;

улица Веселиновская, 23 – Варваровка, ЦКД "Луч";

улица Никольская, 54 – Выставочный зал;

переулок Парусный, 11/1 – библиотека;

проспект Героев Украины, 53 – библиотека;

улица Архитектора Старова, 6/11;

улица Втората, 34 – Терновка, детский сад №112;

улица Илька Борщака, 5;

улица Матвеевская, 1 – Матвеевский БК;

улица Курчатова, 22 – Матвеевка, детский сад №99.

Воскресенское

улица Центральная, 72

Галициново

Центральная улица 1.

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