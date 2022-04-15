Видачу хліба організують з 16 квітня. Про це 15 квітня повіломив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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У Миколаєві людям роздаватимуть по хлібині

Від завтра (мовиться про 16 квітня – 24 канал) у Миколаєві будемо роздавати жителям міста хліб. Це допомогли нам організувати наші волонтери,

– повідомив Сєнкевич.

Мер пояснив, що протягом 2 місяців місцевий хлібзавод буде випікати 8900 буханок хліба. Відомо, що:

8000 – роздаватимуть в Миколаєві;

600 – у Галицинівській громаді;

300 – у Воскресенській.

"Одна буханка хліба – на одну родину. Дякую Всесвітній продовольчій програмі від ООН за фінансування такої важливої справи. І дяку ГО "Тарілка" за координацію програми в нашому місті", – зауважив Олександр Сєнкевич.

Політик запевнив, що хліб почнуть роздавати о 12 годині. Відомо також адреси роздачі:

Заводський район:

вулиця Озерна, 21 – бібліотека;

вулиця Кузнецька, 1/2 – бібліотека;

вулиця Кузнецька, 83 – міський терцентр соцобслуговування;

вулиця Гарнізонна, 10А – В.Корениха, дитячий садок №147;

вулиця Ольшанского, 13Б – М.Корениха, Центр розвитку мікрорайону.

Інгульський район:

вулиця 12 Поздовжня, 50А – міський терцентр соцобслуговування;

вулиця Миру, 25А – бібліотека;

вулиця Театральна, 1 – ДК "Молодіжний";

вулиця Космонавтів, 140/3 – бібліотека.

Корабельний район:

проспект Богоявленський, 301/2 – міський терцентр соцобслуговування;

проспект Богоявленський, 314 – адміністрація Корабельного району;

вулиця Зої Космодем’янської, 12А – Широка Балка, дитячий садок №131;

вулиця Знам'янська, 5а – Кульбакине, дитячий садок №130;

вулиця Попеля, 79 – Балабанівка, дитячий садок №138.

Центральний район:

вулиця Шевченка, 19 – міський терцентр соцобслуговування;

вулиця Матросова, 2 – Варварівка, ЗОШ №61;

вулиця Веселинівська, 23 – Варварівка, ЦКД "Промінь";

вулиця Нікольска, 54 – Виставковий зал;

провулок Парусний, 11/1 – бібліотека;

проспект Героїв України, 53 – бібліотека;

вулиця Архітектора Старова, 6/11;

вулиця Втората, 34 – Тернівка, дитячий садок №112;

вулиця Ілька Борщака, 5;

вулиця Матвіївська, 1 – Матвіївський БК;

вулиця Курчатова, 22 – Матвіївка, дитячий садок №99.

Воскресенське

вулиця Центральна, 72.

Галицинове