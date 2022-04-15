Видачу хліба організують з 16 квітня. Про це 15 квітня повіломив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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У Миколаєві людям роздаватимуть по хлібині

Від завтра (мовиться про 16 квітня – 24 канал) у Миколаєві будемо роздавати жителям міста хліб. Це допомогли нам організувати наші волонтери,
– повідомив Сєнкевич.

Мер пояснив, що протягом 2 місяців місцевий хлібзавод буде випікати 8900 буханок хліба. Відомо, що:

  • 8000 – роздаватимуть в Миколаєві;
  • 600 – у Галицинівській громаді;
  • 300 – у Воскресенській.

"Одна буханка хліба – на одну родину. Дякую Всесвітній продовольчій програмі від ООН за фінансування такої важливої справи. І дяку ГО "Тарілка" за координацію програми в нашому місті", – зауважив Олександр Сєнкевич.

Політик запевнив, що хліб почнуть роздавати о 12 годині. Відомо також адреси роздачі:

Заводський район:

  • вулиця Озерна, 21 – бібліотека;
  • вулиця Кузнецька, 1/2 – бібліотека;
  • вулиця Кузнецька, 83 – міський терцентр соцобслуговування;
  • вулиця Гарнізонна, 10А – В.Корениха, дитячий садок №147;
  • вулиця Ольшанского, 13Б – М.Корениха, Центр розвитку мікрорайону.

Інгульський район:

  • вулиця 12 Поздовжня, 50А – міський терцентр соцобслуговування;
  • вулиця Миру, 25А – бібліотека;
  • вулиця Театральна, 1 – ДК "Молодіжний";
  • вулиця Космонавтів, 140/3 – бібліотека.

Корабельний район:

  • проспект Богоявленський, 301/2 – міський терцентр соцобслуговування;
  • проспект Богоявленський, 314 – адміністрація Корабельного району;
  • вулиця Зої Космодем’янської, 12А – Широка Балка, дитячий садок №131;
  • вулиця Знам'янська, 5а – Кульбакине, дитячий садок №130;
  • вулиця Попеля, 79 – Балабанівка, дитячий садок №138.

Центральний район:

  • вулиця Шевченка, 19 – міський терцентр соцобслуговування;
  • вулиця Матросова, 2 – Варварівка, ЗОШ №61;
  • вулиця Веселинівська, 23 – Варварівка, ЦКД "Промінь";
  • вулиця Нікольска, 54 – Виставковий зал;
  • провулок Парусний, 11/1 – бібліотека;
  • проспект Героїв України, 53 – бібліотека;
  • вулиця Архітектора Старова, 6/11;
  • вулиця Втората, 34 – Тернівка, дитячий садок №112;
  • вулиця Ілька Борщака, 5;
  • вулиця Матвіївська, 1 – Матвіївський БК;
  • вулиця Курчатова, 22 – Матвіївка, дитячий садок №99.

Воскресенське

  • вулиця Центральна, 72.

Галицинове

  • вулиця Центральна 1.