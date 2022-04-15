Видачу хліба організують з 16 квітня. Про це 15 квітня повіломив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
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У Миколаєві людям роздаватимуть по хлібині
Від завтра (мовиться про 16 квітня – 24 канал) у Миколаєві будемо роздавати жителям міста хліб. Це допомогли нам організувати наші волонтери,
– повідомив Сєнкевич.
Мер пояснив, що протягом 2 місяців місцевий хлібзавод буде випікати 8900 буханок хліба. Відомо, що:
- 8000 – роздаватимуть в Миколаєві;
- 600 – у Галицинівській громаді;
- 300 – у Воскресенській.
"Одна буханка хліба – на одну родину. Дякую Всесвітній продовольчій програмі від ООН за фінансування такої важливої справи. І дяку ГО "Тарілка" за координацію програми в нашому місті", – зауважив Олександр Сєнкевич.
Політик запевнив, що хліб почнуть роздавати о 12 годині. Відомо також адреси роздачі:
Заводський район:
- вулиця Озерна, 21 – бібліотека;
- вулиця Кузнецька, 1/2 – бібліотека;
- вулиця Кузнецька, 83 – міський терцентр соцобслуговування;
- вулиця Гарнізонна, 10А – В.Корениха, дитячий садок №147;
- вулиця Ольшанского, 13Б – М.Корениха, Центр розвитку мікрорайону.
Інгульський район:
- вулиця 12 Поздовжня, 50А – міський терцентр соцобслуговування;
- вулиця Миру, 25А – бібліотека;
- вулиця Театральна, 1 – ДК "Молодіжний";
- вулиця Космонавтів, 140/3 – бібліотека.
Корабельний район:
- проспект Богоявленський, 301/2 – міський терцентр соцобслуговування;
- проспект Богоявленський, 314 – адміністрація Корабельного району;
- вулиця Зої Космодем’янської, 12А – Широка Балка, дитячий садок №131;
- вулиця Знам'янська, 5а – Кульбакине, дитячий садок №130;
- вулиця Попеля, 79 – Балабанівка, дитячий садок №138.
Центральний район:
- вулиця Шевченка, 19 – міський терцентр соцобслуговування;
- вулиця Матросова, 2 – Варварівка, ЗОШ №61;
- вулиця Веселинівська, 23 – Варварівка, ЦКД "Промінь";
- вулиця Нікольска, 54 – Виставковий зал;
- провулок Парусний, 11/1 – бібліотека;
- проспект Героїв України, 53 – бібліотека;
- вулиця Архітектора Старова, 6/11;
- вулиця Втората, 34 – Тернівка, дитячий садок №112;
- вулиця Ілька Борщака, 5;
- вулиця Матвіївська, 1 – Матвіївський БК;
- вулиця Курчатова, 22 – Матвіївка, дитячий садок №99.
Воскресенське
- вулиця Центральна, 72.
Галицинове
- вулиця Центральна 1.