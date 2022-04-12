Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що ані Червоний Хрест, ані українську гуманітарну допомогу в місто не допускають.

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Населення Маріуполя потребує ліків

За словами радника, російські окупанти розвозять по місцях видачі "гуманітарної допомоги" ліки та видають їх просто насипом. Попри це специфічних препаратів немає. Проблемою залишається інсулін.

Всі лікарні з міста депортовано разом з лікарями, окрім однієї, що було захоплено і яка працює виключно на лікування поранених окупантів,

– розповів Андрющенко.

Раніше російські загарбники примусово вивезли персонал та пацієнтів міської лікарні №4 імені Мацука з Маріуполя. Крім того, повідомлялося про викрадення із палат дітей, які зараз, ймовірно, депортовані до Таганрогу.

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