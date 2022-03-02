Николаевщина под контролем ВСУ: враг понес большие потери и бросился наутек

Вооруженные силы Украины продолжают контролировать Николаевскую область. Враг позорно сбежал с поля боя, понеся колоссальные потери.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким. Он обнародовал видеозапись вечером вторника, 1 марта.

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Завтра сосчитаем, но много техники положили. Сбили наш один вертолет – два пилота живы. Потери врага значительны. Очень много их так и осталось в полях Николаевщины – у них просто кончилась солярка. Завтра будем их всех искать,

сказал Виталий Ким.

"Обращаюсь к нашим друзьям и соседям херсонцам. Знаю, что у вас там с оружием партизан очень много. Сброшу место на карте – там орки, после того, как не выполнили ни одного задания, избитые возвращаются. Возле подстанции. Если есть желание, можете принести им поесть или попить. Может горяченького" – добавил он.

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