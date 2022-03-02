Про це повідомив голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім. Він оприлюднив відеозапис увечері вівторка, 1 березня.

Читайте також Ворог втратив ініціативу, проводить мобілізацію для формування резерву, – Залужний

Завтра порахуємо, але багато техніки поклали. Збили наш один вертоліт – два пілоти живі. Втрати ворога значні. Дуже багато їх так і залишилось у полях Миколаївщини – у них просто скінчилася солярка. Завтра будемо їх усіх шукати,

сказав Віталій Кім.

"Звертаюся до наших друзів і сусідів херсонців. Знаю, що у вас там зі зброєю партизанів дуже багато. Скину місце на карті – там орки, після того, як не виконали жодного завдання, побиті повертаються. Біля підстанції. Якщо є бажання, можете принести їм гаряченького" – додав він.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!