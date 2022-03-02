Окупанти втратили тактичну ініціативу та знизили темпи просування. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний близько опівночі 2 березня.

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Збройні Сили України дали таку відсіч агресору, що для продовження наступу він змушений проводити мобілізацію для формування резерву,

– зазначив генерал-лейтенант.

"У російських окупантів є два варіанти: бути знищеними або здатися. Ми на своїй землі, а тому захищатимемо її до останньої краплі крові. Як своєї, так і загарбника", – додав він.



Втрати Росії у війнах / Інфографіка з фейсбуку Валерія Залужного

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