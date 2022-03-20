Городской глава Николаева Александр Сенкевич рассказал, что город обстреливали с близкого расстояния, в частности с Херсонщины, поэтому николаевцев не успели предупредить об утренней бомбардировке города.

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Гибель 50 солдат пока не подтвердили официально. Также ГСЧС не знает, сколько еще людей находится под завалами.

Чтобы почтить память об украинских военных, Николаевщина объявила 20 марта днем траура.

Шашлыки отменяются! Приспускаем флаги! В память о погибших от ночного ракетного обстрела спящих военных,

– написал утром 20 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших военных.

Враг пытается закрыть нас в кольцо, но ВСУ отодвигают, – мэр Николаева