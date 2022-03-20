Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич розповів, що місто обстрілювали із близької відстані, зокрема, із Херсонщини, тому миколаївців не встигли попередили про ранкове бомбардування міста.

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Інформація про загибель 50 солдатів ще не підтвердили офіційно. Водночас ДСНС не знає, скільки ще людей може перебувати під завалами.

Щоб вшанувати пам'ять про українських військових, Миколаївщина оголосила 20 березня днем жалоби.

Шашлики скасовуються! Приспускаємо прапори! На згадку про загиблих від нічного ракетного обстрілу сплячих військових,

– написав вранці 20 березня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих військових.