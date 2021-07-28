Связал, а потом изнасиловал: на Николаевщине молодой человек жестоко "напомнил" о себе бывшей

В Николаевской области 20-летний мужчина ворвался в помещение 15-летней девушки. Он сначала угрожал ножом, а после этого связал и изнасиловал несовершеннолетнюю.

В доме также находилась бабушка потерпевшей, которую злоумышленник угрозами заставил молчать. На помощь пришли общие знакомые, они и вызвали полицию, но мужчине удалось сбежать.

Читайте также Потерпевшая в больнице: под Тернополем 17-летний парень изнасиловал 13-летнюю девочку

27 июля 15-летняя девушка сообщила в полицию о том, что утром в ее квартиру ворвался бывший парень, с которым она не общается уже около шести месяцев, и начал угрожать ножом, после чего связал и изнасиловал,

– отметили правоохранители.

Полицейским удалось установить местонахождение молодого человека и доставить в участок, где следователи задержали его.

Злоумышленнику грозит до 12 лет

Сейчас правоохранители проводят расследование по статье об "изнасиловании".

Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Кроме этого, назначено проведение соответствующих экспертиз, и продолжаются следственные действия.

Тогда мужчине избрали меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Задержанный является фигурантом другого уголовного производства за нанесение тяжких телесных повреждений участнику АТО. Это дело больше года рассматривается в суде.



На Николаевщине 20-летний мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку / Фото Нацполиции