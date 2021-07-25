На Николаевщине огонь охватил пшеничное поле

В Николаевской области 24 июля загорелось пшеничное поле, а также пожнивные остатки. Произошло это территории Баштанской городской территориальной общины.

Информацию о возгорании спасатели ГСЧС получили в 13:34. На месте пожара работали 5 пожарных.

Важно На Днепропетровщине вспыхнул огромный пожар на пшеничных полях: фото

Площадь возгорания в целом составляла 4,9 гектара. Пожар локализовали в 14:29, и уже меньше чем за час – ликвидировали. Огонь тушили с помощью техники ГСЧС, трактора с плугом и трактора с бочкой.

Пока неизвестно, что именно стало причиной возгорания. Детали инцидента будут выяснять правоохранители.

Чрезвычайная пожарная опасность в Украине

Ранее спасатели предупредили украинцев о чрезвычайном уровне пожарной опасности на протяжении 24 – 26 июля. На этот период они запретили населению разводить костры в лесу.

В ГСЧС отметили, что причиной масштабных пожаров чаще всего является человеческое легкомыслие. Украинцы пренебрегают правилами пожарной безопасности во время объявления пожароопасного периода.



На Николаевщине вспыхнул пожар / Фото ГСЧС



Площадь пожара составляла 4,9 гектара / Фото ГСЧС



Огонь ликвидировали в 15:11 / Фото ГСЧС



Огонь тушили 5 спасателей / Фото ГСЧС