На Николаевщине огонь охватил пшеничное поле
Источник:ГСЧС
В Николаевской области 24 июля загорелось пшеничное поле, а также пожнивные остатки. Произошло это территории Баштанской городской территориальной общины.
Информацию о возгорании спасатели ГСЧС получили в 13:34. На месте пожара работали 5 пожарных.
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Площадь возгорания в целом составляла 4,9 гектара. Пожар локализовали в 14:29, и уже меньше чем за час – ликвидировали. Огонь тушили с помощью техники ГСЧС, трактора с плугом и трактора с бочкой.
Пока неизвестно, что именно стало причиной возгорания. Детали инцидента будут выяснять правоохранители.
Чрезвычайная пожарная опасность в Украине
Ранее спасатели предупредили украинцев о чрезвычайном уровне пожарной опасности на протяжении 24 – 26 июля. На этот период они запретили населению разводить костры в лесу.
В ГСЧС отметили, что причиной масштабных пожаров чаще всего является человеческое легкомыслие. Украинцы пренебрегают правилами пожарной безопасности во время объявления пожароопасного периода.
На Николаевщине вспыхнул пожар / Фото ГСЧС
Площадь пожара составляла 4,9 гектара / Фото ГСЧС
Огонь ликвидировали в 15:11 / Фото ГСЧС