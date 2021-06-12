На Николаевщине более 300 человек всю ночь искали 2-летнюю девочку

В Николаевской области 11 июня со двора возле дома исчезла 2-летняя девочка. Более 300 правоохранителей и волонтеров всю ночь искали ребенка.

Накануне правоохранители опубликовали портрет девочки с просьбой помочь в ее поиске.

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На Николаевщине исчезла 2-летняя девочка

Поздно вечером 11 июня девочка Оля играла во дворе возле дома, а потом внезапно исчезла. Сначала родные пытались разыскать ребенка самостоятельно, однако затем позвонили полицейским.

После полученного сообщения об исчезновении они сразу подняли весь состав полиции. Правоохранители развернули масштабную розыскную операцию и создали оперативный штаб.

Поиски продолжались всю ночь. К ним присоединились полицейские из отделов и отделений, ювенальной превенции, кинологи со служебными собаками, спецназовцы, оперативники Управления уголовного розыска, а также неравнодушные местные жители, люди с соседних сел и волонтеры из разных регионов.

Ребенка удалось найти

Правоохранители и волонтеры проверили поселок Воеводское и ближайшие населенные пункты района, обследовали заброшенные помещения, пустыри, колодцы, лесополосы и водоемы. Привлекали даже квадрокоптер.

Примерно в 9:30 12 июня девочку нашли на поле, она плакала. Ребенок уже находится с родителями, его жизни ничего не угрожает.

Правоохранители призывают родителей быть внимательными к своим детям, всегда держать их в поле зрения, особенно малолетних, общаться с ними и объяснять им правила безопасного поведения.



На Николаевщине нашли 2-летнюю девочку, которая пропала накануне / Фото Нацполиции