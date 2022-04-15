В Николаевской области морпехи уничтожили российский танк, пытавшийся спрятаться

Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику. Так, на Николаевщине российские оккупанты не досчитаются еще одного своего танка.

Как отметили в Оперативном командовании "Юг", вражеский танк пытались замаскировать. Но наши дроны работают значительно лучше, чем российские захватчики с лопатами.

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Теперь танку ни одна маскировка не нужна

На Николаевщине утро морских пехотинцев начинается не только с кофе, а с горячего приветствия российским танкистам,

– говорится в заметке.

На видео можно увидеть слева последнее "прижизненное" фото вражеского танка. А сам ролик показывает нам филигранную работу украинских военных. В командовании добавили, что наши морпехи продолжают убеждать оккупантов, что им в Украине никто не рад.

Смотрите, как наши бойцы уничтожают танк оккупантов:

Отметим, что у оккупантов еще достаточно много такого железа. Поэтому мы очень радуемся каждый раз, когда наши ребята подбивают, уничтожают или отбирают российские машины. Это позволяет спасти множество жизней как среди военных, так и гражданских.

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