На Николаевщине мотоцикл влетел в дерево: погибли 2 человека

На Николаевщине 24-летний водитель мотоцикла выехал за пределы проезжей части и влетел в дерево. Вместе с ним были еще 2 пассажира.

Авария произошла 30 мая на дороге "Калиновка – Снигиревка – Березнеговатое" возле села Белозерка. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины ДТП.

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Детали ДТП

В полиции сообщили, что в результате аварии умерли 2 человека. 18-летняя девушка погибла сразу, а водителя мотоцикла доставили в больницу, где он умер.

По данным правоохранителей, 17-летний пассажир не пострадал.



На Николаевщине водитель мотоцикла влетел в дерево / Фото Нацполіції

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Правоохранители просят граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах аварии или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали ДТП, сообщить об этом полиции.