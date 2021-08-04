Держал над балконом: на Николаевщине мужчина едва не выбросил с высоты 3-летнего ребенка

Трагедия едва не произошла в Первомайске на Николаевщине. К счастью, неравнодушные граждане увидели, как мужчина держал ребенка над балконом, и обратились в управление по делам детей.

Свидетели рассказали, что в той квартире живет женщина с ребенком и ее сожитель. Они часто пьянствуют и не смотрят за ребенком.

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В квартире была вонь и беспорядок

Когда работники Управления по делам детей наведались в дом мужчины, они увидели нетрезвую женщину, которая спала. На полу ползал грязный и голодный малыш. Из еды у него была лишь смесь.

В доме царил беспорядок, чувствовался запах водки, всюду были разбросаны вещи, был неприятный запах от женщины и ребенка,

– отметили в управлении.

Инспекторы установили, что у женщины кроме малыша есть еще трое детей, которые с ней не проживают. Они живут с родственниками в другом городе.

Ребенка забрали в больницу

Работники управления по делам детей забрали младенца и поместили под надзор врачей в педиатрическое отделение Первомайской городской больницы.

"У мамы есть время для того, чтобы в последний раз подумать о жизни собственного ребенка и изменить свое отношение к воспитанию сына", – сказали в управлении по делам детей.

Также известно, что в отношении матери составят административный протокол по статье 184 о невыполнении родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. Санкция статьи предусматривает: