На Николаевщине орки ходят по дворам и просят хоть что-нибудь "пожрать"

Сопротивление украинской армии и народа беспрецедентно для Кремля. Поэтому оккупанты крайне деморализованы и уже не имеют достаточного обеспечения. В Николаевской области орки начали просить у людей "пожрать".

Об этом рассказал 5 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, такие случаи не единичны, поэтому местным нужно быть внимательными.

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Ходят по дворам мирных жителей

В общем, ситуация с сопротивлением оккупантам на Николаевщине крайне хорошая. Поэтому "доблестные" воины России практически разбегаются. Поскольку их план "взять Украину за 3 дня" провалился, они пытаются обеспечить свои элементарные потребности.

В нескольких селах Николаевщины орда ходит по дворам людей, чтобы просить еду. Виталий Ким призвал не отказывать им, потому что это позволит задержать оккупантов.

Орки голодные будут упрашивать есть. Можете их накормить, а затем задержать. Так сказать – гражданское задержание,

– сказал Виталий Ким.

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Читайте текст сообщения Виталия Кима:

Николаев, 16:35, 5 марта

Оккупантов выбили из города. У нас много трофейной техники.

Мы их выбили не только из города, из Кульбакино, а сейчас они просто убегают. В основном в направлении Херсона. В направлении Шевченко, Луч, Снигиревка.

Орки голодные будут просить есть. Можете их накормить, а затем задержать. Так сказать – гражданское задержание.

К сожалению, у нас есть потери и среди мирного населения.

В городе нет никакой вражеской техники. Город на замке.

Большое спасибо военным за их работу!