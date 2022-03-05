Про це розповів 5 березня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, такі випадки непоодинокі, тому місцевим потрібно бути уважними.
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Ходять по дворах мирних жителів
Загалом ситуація з опором окупантам на Миколаївщині вкрай хороша. Тому "доблесні" воїни Росії практично розбігаються. Оскільки їхній план "взяти Україну за 3 дні" провалився, вони зараз намагаються забезпечити свої елементарні потреби.
У кількох селах Миколаївщини орда ходить по дворах людей, щоб просити їжу. Віталій Кім закликав не відмовляти їм, бо це дозволить затримати окупантів.
Орки голодні проситимуть їсти. Можете їх нагодувати, а потім затримати. Так би мовити – громадянське затримання,
– сказав Віталій Кім.
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Читайте текст допису Віталія Кіма:
Миколаїв, 16:35, 5 березня
Окупантів вибили із міста. Ми маємо багато трофейної техніки.
Ми їх вибили не лише з міста, з Кульбакіно, а зараз вони просто тікають. Здебільшого у напрямку Херсона. А напрямі Шевченка, Луч, Снігурівка.
Орки голодні проситимуть їсти. Можете їх нагодувати, а потім затримати. Так би мовити – громадянське затримання.
На жаль, ми маємо втрати і серед мирного населення.
У місті немає жодної ворожої техніки. Місто на замку.
Велика подяка військовим за їхню роботу!